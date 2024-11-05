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هل ينهي الزمالك عقد ميشالاك بسبب سامسون؟

09:00 ص الثلاثاء 05 نوفمبر 2024

كونراد ميشالاك

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كتب- محمد خيري:

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، موقف النادي من إنهاء، إعارة البولندي كونراد ميشلاك مهاجم الفريق، في يناير المقبل.

وتعاقد نادي الزمالك مع كونراد ميشالاك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من الدوري السعودي على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، أن ميشلاك حتى الآن لم يقنع الجهاز الفني بقيادة جوزيه جوميز، وقد يتم إنهاء إعارته في يناير المقبل، حال عدم التوصل لاتفاق مع البنيني سامسون أكينولا لفسخ عقده.

وأضاف: "الزمالك يرغب في إنهاء التعاقد مع جناح أيسر بناءً على طلب جوميز والذي لا يزال يتمسك بضم إيجاريا حتى الآن".

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