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"أولياء الأمور يضرون أولادهم".. أول تعليق رسمي من الأهلي على اقتراب انتقال موهبته لصفوف الزمالك

11:04 م الإثنين 04 نوفمبر 2024
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
    محمد رأفت لاعب الأهلي
  • عرض 18 صورة
    محمد رأفت لاعب الأهلي
  • عرض 18 صورة
    محمد رأفت لاعب الأهلي
  • عرض 18 صورة
    محمد رأفت لاعب الأهلي
  • عرض 18 صورة
    محمد رأفت لاعب الأهلي
  • عرض 18 صورة
    محمد رأفت لاعب الأهلي
  • عرض 18 صورة
    محمد رأفت لاعب الأهلي
  • عرض 18 صورة
    محمد رأفت لاعب الأهلي
  • عرض 18 صورة
    محمد رأفت لاعب الأهلي
  • عرض 18 صورة
    محمد رأفت لاعب الأهلي
  • عرض 18 صورة
    محمد رأفت لاعب الأهلي
  • عرض 18 صورة
    محمد رأفت لاعب الأهلي
  • عرض 18 صورة
    محمد رأفت لاعب الأهلي
  • عرض 18 صورة
    محمد رأفت لاعب الأهلي
  • عرض 18 صورة
    محمد رأفت لاعب الأهلي
  • عرض 18 صورة
    محمد رأفت لاعب الأهلي
  • عرض 18 صورة
    محمد رأفت لاعب الأهلي
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف بدر رجب المدير الفني لقطاع الناشئين في الأهلي حقيقة ما يتردد عن اقتراب موهبة القطاع محمد رأفت إلى نادي الزمالك.

وقال بدر رجب، في تصريحات لقناة الأهلي اليوم الإثنين، إن اللاعب صاحب الـ 19 عاماً يمتد تعاقده مع النادي حتى عام 2027، مضيفًا:"القصة وما فيها هي أن في بعض الأوقات تصرفات أولياء الأمور تضر أولادهم".

وأوضح المدير الفني لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي أنهم يحاولون أن يجعلوا اللاعبون يركزون فقط بالملعب وعلى دراستهم دون التطرق لأمور أخرى قد تؤثر بصورة سلبية عليهم.

وأتم رجب تصريحاته بالتنويه إلى أن اللاعب تدرب اليوم بشكل طبيعي مع فريقه ولا يواجه أي مشكلة.

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محمد رأفت الأهلي الزمالك بدر رجب
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