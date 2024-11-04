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صاحب القلادة الذهبية.. من هو محمود فهمي المُرشح على منصب نائب رئيس الأهلي؟

10:10 م الإثنين 04 نوفمبر 2024
  • عرض 3 صورة
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    الخطيب يكرم محمود فهمي
  • عرض 3 صورة
    الخطيب يكرم محمود فهمي
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كتب - محمد القرش:

شهدت الأيام الماضية ترشح المستشار القانوني السابق للنادي الأهلي، محمود فهمي، على منصب نائب رئيس المارد الأحمر خلفا للراحل العامري فاروق.

ويجتمع أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي مع الرئيس محمود الخطيب، من أجل الاختيار بين المرشحين محمود فهمي وأحمد أبو النصر في يومي 28 و29 نوفمبر 2024.

تعاقد معه التتش.. من هو محمود فهمي؟

بدأت علاقة محمود فهمي صاحب الـ94 عاما بالنادي الأهلي في 1943 عندما لفت الأنظار في بطولة المدارس مع صالح سليم، ليتعاقد معهما مختار التتش لفريق ناشئين المارد الأحمر، وفي سن الـ16 عاما اتجه فهمي إلى ممارسة رياضة آخرى.

ولم تنقطع علاقة محمود فهمي بالنادي الأهلي هنا، حيث شغل منصب عضو مجلس إدارة في الفترة من 1990 حتى 2009، في رئاسة صالح سليم وحسن حمدي، بالإضافة إلى عمله كمستشار قانوني.

وفي عام 2021 قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تكريم فهمي ومنحه القلادة الذهبية، نظرا لإخلاصه وجهوده التي تخطت النصف قرن.

المستشار القانوني السابق للأهلي المستشار محمود فهمي منصب نائب رئيس المارد الأحمر محمود فهمي
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