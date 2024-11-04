"بعد تصريحات مسؤول إنبي".. ماذا قدم زياد كمال مع نادي الزمالك منذ انضمامه؟

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كتب ـ محمد الميموني:

يتعرض زياد كمال، لاعب وسط الزمالك، لانتقادات خلال الفترة الماضية بسبب أدائه مع الفريق بالمباريات.

وانضم صاحب الـ 23 عاماً لصفوف الزمالك على سبيل الإعارة من إنبي خلال الانتقالات الصيفية الماضية ولكن لم يُقدم المستوى المنتظر منه.

وقال محمد إسماعيل، خلال تصريحات عبر إذاعة ميجا إف إم اليوم الإثنين: "لم يتم التحدث عن قطع إعارة زياد كمال في الوقت الحالي، وحال قطع الإعارة سيكون هناك شروط في التعاقد لصالح نادي إنبي".

وأكمل: "زياد ظُلم بسبب مسألة عقده مع الزمالك، وهناك ضغوط وتوتر على اللاعب، ولو تم التعامل معه كلاعب عادي فسيكون في مكانة أخرى لأنه لاعب كبير ولديه إمكانيات مميزة لكن تنقصه الثقة".

وخاض اللاعب مع الزمالك منذ انضمامه 17 مباراة ولكنه لم يسجل أو يصنع أي هدف.

وشارك اللاعب مع الزمالك في الموسم الجاري 2024/25 بـ 5 مباريات بواقع 515 دقيقة لعب.

وتوّج اللاعب مع الزمالك ببطولتي الكونفدرالية والسوبر الأفريقي.

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