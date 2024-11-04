"احتفل مع والده بجائزة الأفضل".. من هو نادر فرج لاعب الإسماعيلي؟

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز علي زد

أول تعليق من كولر بعد الفوز على زد في الدوري المصري الممتاز

"عمل في قناة الزمالك".. أبرز المعلومات عن ياسر عبد الرؤوف رئيس لجنة

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

نال لاعب نادي الإسماعيلي نادر فرج إشادة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد احتفاله من والده بحصوله على جائزة رجل المباراة.

نادر فرج كان قد تألق خلال مباراة فريقه أمس الأحد ونظيره الإسماعيلي التي انتهت بالتعادل السلبي في مستهل مشوارهما بالموسم الجاري من الدوري 2024/25.

يُعد صاحب الـ 23 عامًا من ناشئي الإسماعيلي؛ إذ تم تصعيده للفريق الأول في الموسم الماضي 23/24.

نادر الذي ينشط في مركز الجناح الأيسر شارك مع الإسماعيلي بصورة أساسية بالموسم الماضي؛ إذ خاض 35 مباراة سجل خلالهم هدفًا وصنع 5 لزملائه، فيما حصل على 4 بطاقات صفراء خلال 2300 دقيقة لعب.

اللاعب الذي يُعد ضمن قوام المنتخب الوطني الأولمبي واصل حجز مقعده الأساسي مع الإسماعيلي إذ خاض مباراة غزل المحلة أساسيًا وخاض بطاقة صفراء بالدقيقة 22.

واحتفل كذلك اللاعب بالتقاط صورة مع الجائزة بقميص عليه صورة مدرب الإسماعيلي الراحل إيهاب جلال.

ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي يحصل عليها اللاعب على جائزة رجل المباراة فسبق وحصل عليها بالموسم الماضي.