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"أسد ومجنن الأشبال".. عبدالواحد السيد ينشر صورة جديدة بعد انتهاء الازمه

07:51 م الإثنين 04 نوفمبر 2024

عبدالواحد السيد

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كتبت - نهى خورشيد

نشر عبدالواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، صورة جديدة له من مران الفارس الأبيض، عقب أنتهاء الأزمة الأخيرة بالإمارات.

وشارك عبدالواحد السيد متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" خلال الاستوري بصورة جديدة على كلمات مهرجان:"أسد ومجنن الأشبال". كما علق علي الصور:"الحمد الله فضله ونعمه".

والجديد بالذكر أن اتحاد الكرة فرض عقوبة مالية على الثلاثي مصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا، عبدالواحد السيد بجانب إيقاف 4 مباريات، على خلفية أحداث مباراة بيراميدز في السوبر المصري.

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عبدالواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك أنتهاء الأزمة الأخيرة بالإمارات انستجرام عبدالواحد السيد
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