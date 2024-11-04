30 صورة جديدة من فرح أحمد طارق سليمان حارس الأهلي السابق
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كتب ـ محمد الميموني:
احتفل حارس مرمى النادي الأهلي السابق أحمد طارق سليمان بزفافه أمس الأحد وسط حضور الوسط الرياضي والفني والعائلي بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.
وأحمد طارق سليمان، هو نجل مدرب حراس النادي الأهلي سابقاً وحاليا مدرب حراس نادي المقاولون العرب الحالي طارق سليمان.
ويلعب أحمد طارق سليمان حالياً، ضمن صفوف فريق بروكسي في دوري المحترفين المصري، الذي انتقل له خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
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