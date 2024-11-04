مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
سموحة

سموحة

- -
17:00
الزمالك

الزمالك

الدوري المصري
بتروجيت

بتروجيت

- -
17:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
اوكسير

اوكسير

الدوري السعودي
الهلال

الهلال

- -
16:45
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

الدوري السعودي
الرياض

الرياض

- -
19:00
النصر

النصر

جميع المباريات

إعلان

إنبي يكشف مفاجأة في عقد محمد حمدي مع الزمالك

06:21 م الإثنين 04 نوفمبر 2024
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    محمد حمدي
  • عرض 3 صورة
    محمد حمدي لاعب إنبي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

كشف مدير الكرة بنادي إنبي، محمد إسماعيل، عن مفاجأة وتفاصيل في عقد الظهير الأيسر محمد حمدي مع فريق الزمالك.

وقال محمد إسماعيل عبر إذاعة "ميجا إف إم": "وافقنا على إعارة محمد حمدي للزمالك من أجل زيادة فرص احترافه في أوروبا".

وأوضح: "وحرصا منا على ضمان مشاركة اللاعب وضعنا عددا من الشروط في العقد مع الزمالك".

واختتم مدير الكرة: "ومن ضمن شروط التعاقد تحديد نسبة مشاركة %40 من البطولات المحلية و25% من البطولات القارية، وحال مخالفة ذلك سنحصل على مبلغ مالي".

الجدير بالذكر أن محمد حمدي انتقل إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الماضية قادما من إنبي على سبيل الإعارة، في صفقة بلغت قيمتها 3 مليون جنيه مصري.

اقرأ أيضًا:

إنبي: الزمالك تواصل معنا للتعاقد مع مدافع الفريق

15 صورة من زيارة إمام عاشور وزوجته للمتحف المصري الجديد

الزمالك إنبي لاعب الزمالك محمد حمدي عقد محمد حمدي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
اتحاد الكرة يُعيّن لاعب الأهلي السابق مديرًا لمنتخب الشباب

إعلان

إعلان

توقعات بزيادة مكاسب أسعار الذهب بعد خفض الفيدرالي الفائدة
هل تتلقى مصر المزيد من الأموال الساخنة بعد خفض الفيدرالي للفائدة؟
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بعد رفع أسعارها.. قائمة أسعار "مارلبورو" و"ميريت"(منشور رسمي)