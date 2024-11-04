مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
سموحة

سموحة

- -
17:00
الزمالك

الزمالك

الدوري المصري
بتروجيت

بتروجيت

- -
17:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
اوكسير

اوكسير

الدوري السعودي
الهلال

الهلال

- -
16:45
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

الدوري السعودي
الرياض

الرياض

- -
19:00
النصر

النصر

جميع المباريات

إعلان

"كل سنيني قبلك متساويش".. 5 صور جديدة لمروان عطية وزوجته في الإمارات

06:03 م الإثنين 04 نوفمبر 2024
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    مروان عطية وزوجته في الإمارات
  • عرض 6 صورة
    مروان عطية وزوجته في الإمارات
  • عرض 6 صورة
    مروان عطية وزوجته في الإمارات
  • عرض 6 صورة
    مروان عطية وزوجته في الإمارات
  • عرض 6 صورة
    مروان عطية وزوجته في الإمارات
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت - نهى خورشيد

نشرت سلمي صقر زوجة مروان عطية لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 5 صور جديدة خلال تواجدهما في الإمارات.

وشاركت سلمي متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بمجموعة من الصور الجديدة مع مروان عطية على أنغام أغنية يوم في عمري لتامر عاشور وبالتحديد :"كل سنيني قبلك متساويش".

وفي سياق منفصل، يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بفريق زد يوم الخميس المقبل على أرضية استاد المقاولون العرب في الجولة الثانية من الدوري الممتاز، والمقرر لها في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

سلمي صقر زوجة مروان عطية مروان عطية لاعب الأهلي مروان عطية وزوجته في الإمارات انستجرام زوجة مروان عطية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إنبي: الزمالك تواصل معنا للتعاقد مع مدافع الفريق

إعلان

إعلان

توقعات بزيادة مكاسب أسعار الذهب بعد خفض الفيدرالي الفائدة
هل تتلقى مصر المزيد من الأموال الساخنة بعد خفض الفيدرالي للفائدة؟
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بعد رفع أسعارها.. قائمة أسعار "مارلبورو" و"ميريت"(منشور رسمي)