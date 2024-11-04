"كل سنيني قبلك متساويش".. 5 صور جديدة لمروان عطية وزوجته في الإمارات

أول تعليق من كولر بعد الفوز على زد في الدوري المصري الممتاز

كتبت - نهى خورشيد

نشرت سلمي صقر زوجة مروان عطية لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 5 صور جديدة خلال تواجدهما في الإمارات.

وشاركت سلمي متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بمجموعة من الصور الجديدة مع مروان عطية على أنغام أغنية يوم في عمري لتامر عاشور وبالتحديد :"كل سنيني قبلك متساويش".

وفي سياق منفصل، يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بفريق زد يوم الخميس المقبل على أرضية استاد المقاولون العرب في الجولة الثانية من الدوري الممتاز، والمقرر لها في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.