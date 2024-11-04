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الأهلي يطالب اتحاد الكرة بتحقيق عاجل في هذه الواقعة

03:48 م الإثنين 04 نوفمبر 2024

النادي الأهلي

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كتب- مصراوي:

أرسل النادي الأهلي خطابًا اليوم الإثنين لاتحاد الكرة يدعو فيه إلى ضرورة إجراء تحقيق شامل وعاجل بشأن ظاهرة "التسنين" للعديد من اللاعبين المشاركين في دوريات فرق الناشئين بالأعمار المختلفة.

وقال النادي في خطابه إن هذه الظاهرة تعد خطرًا حقيقيًا على مستقبل الكرة المصرية، ويجب التصدي لها لما تمثله قاعدة الناشئين من أهمية بالغة في دعم الأندية والمنتخبات الوطنية.

وكان علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة قد كشف مؤخرًا عن التطورات المتعلقة بقضية تزوير أعمار لاعبين في منتخب مصر مواليد 2008.

وأكد علاء نبيل في حديثه عبر قناة النادي الأهلي، أنه تم ثبوت تزوير أعمار 10 لاعبين حتى الآن في أزمة منتخب مصر مواليد 2008، مشيرًا إلى أن اتحاد الكرة سيخاطب الأندية وسيتم معاقبة أي فريق يثبت تورطه في تسنين وتزوير أعمار اللاعبين.

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