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نجم الزمالك السابق: الأبيض الحل الوحيد لرمضان صبحي

02:53 م الإثنين 04 نوفمبر 2024
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    رمضان صبحي
  • عرض 8 صورة
    رمضان صبحي
  • عرض 8 صورة
    رمضان صبحي
  • عرض 8 صورة
    رمضان صبحي
  • عرض 8 صورة
    رمضان صبحي
  • عرض 8 صورة
    رمضان صبحي
  • عرض 8 صورة
    رمضان صبحي
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كتب- محمد خيري:

تحدث أحمد عبد الحليم نجم نادي الزمالك السابق، عن موقف رمضان صبحي لاعب بيراميدز من الانضمام إلى القطبين، خلال الفترة المقبلة.

وقال عبدالحليم في تصريحات تلفزيونية على قناة المحور: "الحل الوحيد لرمضان صبحي من أجل استعادة مستواه هو الانتقال لصفوف نادي الزمالك في أقرب وقت ممكن".

وأضاف:" محمود زلاكة لاعب جيد سيفيد الزمالك في حال الانتقال إلى صفوف القلعة البيضاء".

وأتم تصريحاته: "اشفق على نادي الإسماعيلي بسبب الأزمات المتكررة خلال الفترة الأخيرة من غرامات وإيقاف قيد مستمر".

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رمضان صبحي الزمالك أحمد عبدالحليم أخبار الزمالك نادي الزمالك
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