نجم الزمالك السابق: الأبيض الحل الوحيد لرمضان صبحي
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كتب- محمد خيري:
تحدث أحمد عبد الحليم نجم نادي الزمالك السابق، عن موقف رمضان صبحي لاعب بيراميدز من الانضمام إلى القطبين، خلال الفترة المقبلة.
وقال عبدالحليم في تصريحات تلفزيونية على قناة المحور: "الحل الوحيد لرمضان صبحي من أجل استعادة مستواه هو الانتقال لصفوف نادي الزمالك في أقرب وقت ممكن".
وأضاف:" محمود زلاكة لاعب جيد سيفيد الزمالك في حال الانتقال إلى صفوف القلعة البيضاء".
وأتم تصريحاته: "اشفق على نادي الإسماعيلي بسبب الأزمات المتكررة خلال الفترة الأخيرة من غرامات وإيقاف قيد مستمر".
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