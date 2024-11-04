"بعد التحويل للتحقيق".. قرار صادم من اتحاد الكرة بشأن حكام مباراة الزمالك والبنك الأهلي

أول تعليق من كولر بعد الفوز على زد في الدوري المصري الممتاز

كتب- أحمد عبد الباسط:

يتجه مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، لاتخاذ قرار جديد مع طاقم تحكيم مباراة الزمالك والبنك الأهلي الماضية في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقرر اتحاد الكرة، إحالة طاقم تحكيم مباراة الزمالك والبنك الأهلي، بقيادة محمد عادل، في الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز، إلى التحقيق من جانب الشؤون القانونية بالاتحاد.

وشهدت مباراة الزمالك والبنك الأهلي، جدل كبير حول القرارات التحكيمية خلال سير اللقاء، حيث احتُسب الحكم 3 ركلات جزاء، مما أدى إلى اعتراض الجانبين على القرارات.

وأوضح مصدر داخل اتحاد الكرة في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، أن طاقم تحكيم مباراة الزمالك والبنك الأهلي، سيخضع للتحقيق في الشؤون القانونية بالاتحاد اليوم الاثنين.

وأوضح المصدر، أن اتحاد الكرة ينوي تجميد طاقم تحكيم المباراة، لكنه ينتظر نتيجة التحقيق، في البداية.

جدير بالذكر، أن فريق الزمالك، نجح في تحقيق الفوز على البنك الأهلي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الأولى لبطولة الدوري المصري.

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