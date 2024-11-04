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مفاجأة.. اتحاد الكرة يعلن تعيين نجم الأهلي السابق مديرا لمنتخب ميكالي

10:30 ص الإثنين 04 نوفمبر 2024

ميكالي

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كتب- محمد خيري:

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام تعيين إسلام الشاطر نجم المنتخب الوطني والاهلى السابق مديرا لمنتخب الشباب مواليد 2005، الذي يقوده البرازيلي ميكالي.

وجاء ذلك لتعزيز عملية الاستقرار والدعم بالمنتخب قبل المشاركة فى دورة شمال أفريقيا فى الفترة من 14 إلى 26 نوفمبر الجاري وهي الدورة المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للشباب.

وعقد جمال علام جلسة حضرها نائبه المهندس خالد الدرندلى ومحمد أبو الوفا واللواء حلمي مشهور عضوا مجلس الإدارة ووليد العطار المدير التنفيذى تم خلالها تقديم الكابتن إسلام الشاطر للجهاز الفني بقيادة ميكالي.

وحضر الجلسة من الجهاز المعاون لميكالي بالكامل، ريكاردو المدرب العام وعلاء عبده المدرب وموسيس مدرب الحراس وليونياردو مدرب الأحمال وجواو محلل الأداء وخالد سرحان المترجم وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامي وعمرو سلمان واحمد ايهاب الإداريين

ورحب ميكالي بالوافد الجديد إسلام الشاطر وسيتم الترتيب للفترة القادمة من برنامج الإعداد قبل انطلاق التصفيات.

منتخب الشباب ميكالي إسلام الشاطر اتحاد الكرة الأهلي
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