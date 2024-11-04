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احمد شوبير يعلن مفأجاة بشأن حكام مباراة الزمالك والبنك الأهلي

01:39 ص الإثنين 04 نوفمبر 2024
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كتب - محمد الميموني :

أعلن نجم الأهلي السابق ومقدم البرامج الحالي أحمد شوبير، عن إيقاف طاقم التحكيم، الذي أدار مباراة الزمالك والبنك الأهلي، في الدوري المصري الممتاز.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "حارس الأهلي.. إيقاف حكام مباراة الزمالك والبنك الأهلي".

وأدار لقاء الزمالك والبنك الأهلي تحكيمياً، محمد عادل حكم ساحة ويعاونه الثنائي هاني عبد الفتاح وخالد حسين وحكماً رابعاً محمد العتباني، بالإضافة إلى كل من محمد سلامة وأسامة محمد على الفار.

وكانت مباراة الزمالك أمام البنك الأهلي، شهدت احتساب حكم المباراة محمد عادل ثلاثة ركلات جزاء خلال اللقاء، بواقع ركلتين لصالح البنك الأهلي وأخرى لصالح الزمالك.

والجدير بالذكر أن نادي الزمالك، تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره البنك الأهلي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى بالدوري الممتاز.

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