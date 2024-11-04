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في لقطة طريفة.. كولر يُعاقب إمام عاشور على ضياع فرصة مباراة سيراميكا (فيديو)

05:01 ص الإثنين 04 نوفمبر 2024
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    الأهلي وسيراميكا (1)
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    ماتش الاهلي وسيراميكا
  • عرض 15 صورة
    الأهلي وسيراميكا كليوباترا
  • عرض 15 صورة
    وسام يحتفل بهدفه الثاني في مرمى سيراميكا (2)
  • عرض 15 صورة
    وسام يحتفل بهدفه الثاني في مرمى سيراميكا (1)
  • عرض 15 صورة
    وسام يحتفل بهدفه الثاني في مرمى سيراميكا (5)
  • عرض 15 صورة
    حسين الشحات يحتفل بهدفه الثاني في مرمى سيراميكا
  • عرض 15 صورة
    حسين الشحات يحتفل بهدفه في مرمى سيراميكا (3)
  • عرض 15 صورة
    حسين الشحات يحتفل بهدفه في مرمى سيراميكا (2)
  • عرض 15 صورة
    مارسيل كولر
  • عرض 15 صورة
    السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي
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    مارسيل كولر
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    مارسيل كولر 1
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    ارسيل كولر
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كتب - محمد القرش:

انتشر مقطع فيديو طريف عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بين مدرب الأهلي مارسيل كولر وإمام عاشور.

وشهد مقطع الفيديو، السويسري مارسيل كولر وهو يعاقب إمام عاشور على ضياع فرصة هدف محقق في مباراة سيراميكا كليوباترا، حيث ارتطمت الكرة في العارضة.

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي فاز على سيراميكا كليوباترا بخماسية مقابل هدفين أمس السبت، ضمن مواجهات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

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كولر إمام عاشور الأهلي الأهلي وسيراميكا الدوري المصري
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