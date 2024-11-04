في لقطة طريفة.. كولر يُعاقب إمام عاشور على ضياع فرصة مباراة سيراميكا (فيديو)

أول تعليق من كولر بعد الفوز على زد في الدوري المصري الممتاز

كتب - محمد القرش:

انتشر مقطع فيديو طريف عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بين مدرب الأهلي مارسيل كولر وإمام عاشور.

وشهد مقطع الفيديو، السويسري مارسيل كولر وهو يعاقب إمام عاشور على ضياع فرصة هدف محقق في مباراة سيراميكا كليوباترا، حيث ارتطمت الكرة في العارضة.

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي فاز على سيراميكا كليوباترا بخماسية مقابل هدفين أمس السبت، ضمن مواجهات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

كولر إمبارح بعد الماتش، كان بيشد إمام مش شعره، علشان الفرصة اللي جابها في العارضة 🤭🤭

عسل 😂😂 pic.twitter.com/h4STulozYq — Martina Magued (@martina_magued) November 3, 2024

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