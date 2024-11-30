وسام أبو علي يواصل التأهيل في الأهلي للتخلص من الإصابة (صور)

كتب ـ محمد الميموني:

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية اليوم السبت، استعداداً لمواجهة فريق البنك الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وواصل النجم الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي، خوض المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي، للتخلص من الإصابة التي لحقت به خلال ظهوره مع منتخب فلسطين، في فترة التوقف الدولي الماضية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة نظيره البنك الأهلي غداً، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "السلام"، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالدوري المصري الممتاز.

والجدير بالذكر أن الأهلي، كان قد تعادل مع فريق الاتحاد السكندري، في لقاء الجولة الماضية ببطولة الدوري المصري الممتاز، بنتيجة هدف لكل فريق.