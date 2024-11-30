لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

2 5
19:30

أرسنال

الدوري الألماني

بروسيا دورتموند

1 1
19:30

بايرن ميونيخ

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان

1 1
22:00

نانت

جميع المباريات

إعلان

هل وقع الزمالك عقوبة على مصطفى شلبي؟.. مصدر يُجيب

10:25 م السبت 30 نوفمبر 2024
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    مصطفى شلبي
  • عرض 7 صورة
    مصطفى شلبي
  • عرض 7 صورة
    مصطفى شلبي (1)
  • عرض 7 صورة
    مصطفى شلبي من تدريبات الزمالك
  • عرض 7 صورة
    مصطفى شلبي 1
  • عرض 7 صورة
    مصطفى شلبي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد خيري:

انتشرت العديد من التقارير التي تشير إلى فرض عقوبة على لاعب الزمالك، مصطفى شلبي، بسبب ما بدر منه من عصبية في مباراة بلاك بولز الماضية.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك "لمصراوي" إن ما يتم تداولة ليس له أساس من الصحة.

وأوضح المصدر أن الزمالك رفض توقيع أي عقوبة على مصطفى شلبي علنية أو سرية.

وأكد المصدر أن الزمالك يرى انفعال اللاعب سببه إحدى المواقف مع زميله في الملعب، بجانب حرصه على الفوز وليس غضبا من استبداله كما يتردد.

الجدير بالذكر أن الزمالك فاز على نظيره بلاك بولز بثنائية دو رد، في الجولة الأولى من منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

اقرأ أيضًا:

"هل تتعلق بأزمة إمام؟".. مصدر يكشف سبب غياب محمد الشناوي عن قائمة الأهلي لمواجهة البنك الأهلي بالدوري

بعد الاعتذار.. إمام عاشور يحضر حفل يحييه المغني رضا البحراوي (فيديو وصور)

مصطفى شلبي الزمالك الكونفدرالية عقوبة مصطفى شلبي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

عاجل - توضيح من الطرق والكباري بشأن غلق منزل الطريق الدائري القوس الغربي