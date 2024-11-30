هل وقع الزمالك عقوبة على مصطفى شلبي؟.. مصدر يُجيب

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كتب - محمد خيري:

انتشرت العديد من التقارير التي تشير إلى فرض عقوبة على لاعب الزمالك، مصطفى شلبي، بسبب ما بدر منه من عصبية في مباراة بلاك بولز الماضية.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك "لمصراوي" إن ما يتم تداولة ليس له أساس من الصحة.

وأوضح المصدر أن الزمالك رفض توقيع أي عقوبة على مصطفى شلبي علنية أو سرية.

وأكد المصدر أن الزمالك يرى انفعال اللاعب سببه إحدى المواقف مع زميله في الملعب، بجانب حرصه على الفوز وليس غضبا من استبداله كما يتردد.

الجدير بالذكر أن الزمالك فاز على نظيره بلاك بولز بثنائية دو رد، في الجولة الأولى من منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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