"خرج في سيارة الإسعاف".. المهدي سليمان يتعرض لإصابة قوية خلال مباراة الاتحاد وطلائع الجيش بالدوري

كتب - يوسف محمد:

تعرض المهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري، لإصابة قوية خلال مباراة فريقه أمام طلائع الجيش، ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وعند الدقيقة 19 من زمن الشوط الأول، في مباراة الاتحاد السكندري أمام طلائع الجيش، سقط المهدي سليمان على أرضية الملعب متألماً بشدة، بعد تدخل قوي مع لاعب فريق الطلائع كريم طارق.

وقام المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري بابا فاسيليو باستبدال اللاعب ودخول بدلاً منه الحارس البديل صبحي سليمان، بعد أن غادر المهدي سليمان الملعب في سيارة الإسعاف متأثراً بالإصابة.

وكان فريق طلائع الجيش، تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره الاتحاد السكندري، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة ببطولة الدوري المصري.

إصابة قوية للمهدي سليمان حارس الاتحاد ويخرج بسببها من الملعب في سيارة الإسعاف 🚑🚑#ONTime_Sports pic.twitter.com/ZAVnJoWSOz — OnTime Sports (@ONTimeSports) November 30, 2024

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