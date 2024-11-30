"محاضرة فيديو وفقرات بدنية".. الأهلي يختتم تدريباته استعداداً لمواجهة البنك الأهلي بالدوري

"بعد تسجيله".. هاني حتحوت يكشف موقفه من إذاعة لقاء كونراد لاعب الزمالك

كتب - يوسف محمد:

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته مساء اليوم السبت على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي غدًا ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين، قبل بداية فقرات المران الجماعي اليوم.

وخاض اللاعبون مرانًا بدنيًّا وفنيًّا متنوعًا، مع بداية فقرات المران، تحت إشراف مخطط الأحمال بالفريق أندرياس إندويا.

وشارك رباعي حراسة المرمى بالفريق محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف في مران متنوع تحت إشراف مدرب الحراس ميشيل يانكون.

وحرص مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، على عقد تقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين، قبل نهاية فقرات المران الجماعي للفريق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة نظيره البنك الأهلي غداً، في إطار منافسات الجولة الرابعة ببطولة الدوري المصري الممتاز، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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