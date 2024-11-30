لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

2 5
19:30

أرسنال

الدوري الألماني

بروسيا دورتموند

1 1
19:30

بايرن ميونيخ

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان

1 1
22:00

نانت

جميع المباريات

إعلان

"محاضرة فيديو وفقرات بدنية".. الأهلي يختتم تدريباته استعداداً لمواجهة البنك الأهلي بالدوري

10:06 م السبت 30 نوفمبر 2024
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    عمر كمال عبد الواحد
  • عرض 9 صورة
    محمد الشناوي
  • عرض 9 صورة
    محمد مجدي أفشة
  • عرض 9 صورة
    تدريب حراس المرمى بالأهلي
  • عرض 9 صورة
    مصطفى شوبير والشناوي
  • عرض 9 صورة
    وسام أبو علي وبيرسي تاو
  • عرض 9 صورة
    يحيى عطية الله
  • عرض 9 صورة
    رامي ربيعة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته مساء اليوم السبت على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي غدًا ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين، قبل بداية فقرات المران الجماعي اليوم.

وخاض اللاعبون مرانًا بدنيًّا وفنيًّا متنوعًا، مع بداية فقرات المران، تحت إشراف مخطط الأحمال بالفريق أندرياس إندويا.

وشارك رباعي حراسة المرمى بالفريق محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف في مران متنوع تحت إشراف مدرب الحراس ميشيل يانكون.

وحرص مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، على عقد تقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين، قبل نهاية فقرات المران الجماعي للفريق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة نظيره البنك الأهلي غداً، في إطار منافسات الجولة الرابعة ببطولة الدوري المصري الممتاز، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

أقرأ أيضاً:
سام مرسي يكسر عادة الدوري الإنجليزي ويرفض دعم المثليين.. ما القصة؟ (صور)
"لعنة ريال مدريد".. ماذا قدم برشلونة بعد الفوز بالكلاسيكو الإسباني؟

الأهلي تدريبات الأهلي مران الأهلي كولر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"خرج في سيارة الإسعاف".. المهدي سليمان يتعرض لإصابة قوية خلال مباراة الاتحاد وطلائع الجيش بالدوري

إعلان

إعلان

عاجل - توضيح من الطرق والكباري بشأن غلق منزل الطريق الدائري القوس الغربي