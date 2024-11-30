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"هل تتعلق بأزمة إمام؟".. مصدر يكشف سبب غياب محمد الشناوي عن قائمة الأهلي لمواجهة البنك الأهلي بالدوري

09:46 م السبت 30 نوفمبر 2024
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    محمد الشناوي
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    محمد الشناوي
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    إمام عاشور ومحمد الشناوي
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    حازم الحديدي مع محمد الشناوي
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    محمد الشناوي ومحمد رمضان
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    محمد الشناوي
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    محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي
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    محمد الشناوي
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    محمد الشناوي في المؤتمر الصحفي
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    محمود الخطيب ومحمد الشناوي
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    محمد الشناوي مصابا
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    محمد الشناوي
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    محمد الشناوي
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    محمد الشناوي من تدريبات الأهلي قبل السوبر الأفريقي ضد الزمالك
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    محمد الشناوي
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    محمد الشناوي
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كتب - مراسل مصراوي:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، سبب استبعاد محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، من مباراة الفريق أمام البنك الأهلي غداً، في بطولة الدوري المصري غداً.

ويلاقي النادي الأهلي نظيره البنك الأهلي غداً، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "السلام"، ضمن منافسات الجولة الرابعة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال مصدر داخل الأهلي في تصريحات خاصة لمصراوي: "استبعاد الشناوي من قائمة الفريق أمام البنك الأهلي، ليس له أي علاقة بالأزمة الأخيرة التي حدثت بين الشناوي وإمام عاشور، عقب مباراة ستاد أبيدجان الإيفواري".

وأضاف: "هناك اتفاق بين مارسيل كولر والشناوي وشوبير، بأن يشارك الشناوي في 3 مباريات ومباراة يشارك بها شوبير".

وتابع: "الاتفاق ساري على المباريات المحلية والأفريقية، إلا في حالة مصادفة مباراة من المباريات الهامة سيستمر الشناوي في المشاركة".

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