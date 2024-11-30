استبعاد إمام والشناوي.. قائمة الأهلي لمواجهة البنك في الدوري المصري

كتب - مراسل مصراوي:

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة المدرب السويسري، مارسيل كولر، على القائمة النهائية التي تخوض مباراة البنك الأهلي.

وشهدت القائمة غياب قائد الفريق، محمد الشناوي، بجانب لاعب خط الوسط إمام عاشور.

قائمة الأهلي لمواجهة البنك

حراسة المرمى: مصطفى شوبير - حمزة علاء - مصطفى مخلوف.

الدفاع: عمر كمال - أكرم توفيق - خالد عبد الفتاح - يوسف أيمن - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - يحيى عطية الله - كريم الدبيس.

الوسط: عمرو السولية - مروان عطية - عمر الساعي - أحمد نبيل كوكا - محمد مجدي أفشة.

الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا - بيرسي تاو - سمير محمد - رضا سليم - حسين الشحات.

ومن المقرر ان تقام مباراة الأهلي والبنك غدا الأحد، في تمام الساعة الخامسة مساء، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

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