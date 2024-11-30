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سيراميكا كليوباترا يفوز على فيوتشر في الدوري المصري

08:41 م السبت 30 نوفمبر 2024

سيراميكا كليوباترا يفوز على فيوتشر

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كتب ـ محمد الميموني:

التقى سيراميكا كليوباترا نظيره فيوتشر اليوم السبت 30 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/25.

وانتهت المباراة بفوز سيراميكا على فيوتشر بنتيجة 4ـ1 وجاء الهدف الأول بقدم محمود عبد الحفيظ في الدقيقة الـ 3 من عمر المباراة، ثم عاد للتهديف إسلام عيسى في الدقيقة الـ 55، ثم عاد بالهدف الأول لـ فيوتشر جوناثان تجويم في الدقيقة الـ 62 من عمر المباراة، قبل أن يسجل محمود عبد الحفيظ الثالث والرابع لصالح سيراميكا في الدقيقة الـ 57،81 من عمر اللقاء.

والجدير بالذكر أن سيراميكا كليوباترا الخامس في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 7 نقاط بينما يحتل فيوتشر المركز الثالث عشر برصيد 3 نقاط فقط.

سيراميكا كليوباترا فيوتشر الدوري المصري
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