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"سب وألفاظ خارجة".. مصدر يكشف تفاصيل ما حدث بين محمد عادل ولاعبي البنك الأهلي

08:36 م السبت 30 نوفمبر 2024
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    زيزو لاعب الزمالك خلال مباراة البنك الأهلي
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    مباراة الزمالك أمام البنك الأهلي أمس بالدوري
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    مباراة الزمالك والبنك الأهلي
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    صور من مباراة الزمالك والبنك الأهلي
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    الحكم المصري محمد عادل
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    محمد عادل حكما لمباراة الأهلي وفيوتشر
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    الحكم الدولي محمد عادل
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    الحكم الدولي محمد عادل
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    إبراهيم فايق خلال تواجده للاستماع إلى أقوله في أزمة الحكم محمد عادل
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    الحكم المصري محمد عادل
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    الحكم المصري محمد عادل
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كتب - مراسل مصراوي:

كشف مصدر كواليس ما حدث، عقب نهاية مباراة البنك الأهلي والزمالك في الجولة الأولى ببطولة الدوري المصري الممتاز، بين حكم المباراة محمد عادل ولاعبي فريق البنك الأهلي.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "عقب نهاية مباراة البنك الأهلي والزمالك، كان هناك اعتراضات من قبل لاعبي البنك الأهلي على حكم اللقاء، قابلها ألفاظ خارجة من حكم المباراة محمد عادل".

وأضاف: "محمد عادل قام بسب لاعبي البنك الأهلي، أخبرهم أنه قام باحتساب ركلتي جزاء لصالحهم".

وتابع: "بعد سماع مسؤولي البنك الأهلي لهذا التفريغ، اتخذت إدارة الفريق قرار بتحريك دعوى قضائية ضد حكم اللقاء، لسبه اللاعبين في حوار دار بينه وبين حكم الفار وميدو سلامة".

ويذكر أن الإعلامي إبراهيم فايق، أعلن عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، تقدمه ببلاغ ضد محمد عادل، حيث كتب: "تقدمت ببلاغ آخر ضد محمد عادل اتهمته فيه بازدراء الأديان وهدم قيم المجتمع المصري والتعدي عليها بعد أن عرض علي فيديو جديد من غرفة الفارّ في حرم النيابة العامة يتضمن عبارات تهدم المجتمع المصري وتتعدى على القيم المصرية".

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محمد عادل الحكم محمد عادل الزمالك والبنك الأهلي محمد عادل وإبراهيم فايق أزمة الحكم محمد عادل
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