لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

2 5
19:30

أرسنال

الدوري الألماني

بروسيا دورتموند

1 1
19:30

بايرن ميونيخ

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان

- -
22:00

نانت

جميع المباريات

إعلان

"مبلغ ضخم".. مصدر يكشف حقيقة تغريم مجلس إدارة الزمالك لميشالاك كونراد

08:27 م السبت 30 نوفمبر 2024
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    كونراد ميشالاك من تدريبات الزمالك
  • عرض 11 صورة
    كونراد ميشالاك
  • عرض 11 صورة
    كونراد ميشالاك
  • عرض 11 صورة
    كونراد ميشالاك
  • عرض 11 صورة
    البولندي كونراد ميشالاك
  • عرض 11 صورة
    كونراد ميشالاك
  • عرض 11 صورة
    فرصة كونراد ميشالاك المهدرة
  • عرض 11 صورة
    فرصة كونراد ميشالاك المهدرة
  • عرض 11 صورة
    كونراد لاعب الزمالك الجديد
  • عرض 11 صورة
    كونراد ميشالاك
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - مراسل مصراوي:

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن موقف مجلس إدارة النادي من قيام اللاعب البولندي ميشالاك كونراد، لاعب الفريق في أحد البرامج التليفزيونية دون الحصول على إذن من الجهاز الفني.

وكان الإعلامي هاني حتحوت، أعلن عن إذاعة حلقة البولندي ميشالاك كونراد، الذي تم تسجيله مع اللاعب في وقت سابق اليوم السبت.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "لقاء كونراد مع هاني حتحوت تم تسجيله دون علم إدارة نادي الزمالك".

وأضاف: "في حال إذاعة اللقاء اليوم عبر قناة صدى البلد، سيتم توقيع عقوبة مالية على اللاعب، قد تصل إلى خصم 25% من قيمة عقده".

واختتم المصدر تصريحاته: "نادي الزمالك لن يعلن عن تغريم اللاعب، إلا في حالة إذاعة اللقاء اليوم".

أقرأ أيضاً:
سام مرسي يكسر عادة الدوري الإنجليزي ويرفض دعم المثليين.. ما القصة؟ (صور)

"لعنة ريال مدريد".. ماذا قدم برشلونة بعد الفوز بالكلاسيكو الإسباني؟

كونراد ميشالاك نادي الزمالك لقاء ميشالاك مع هاني حتحوت آخر أخبار نادي الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"بعد تسجيله".. هاني حتحوت يكشف موقفه من إذاعة لقاء كونراد لاعب الزمالك اليوم

إعلان

إعلان