"مبلغ ضخم".. مصدر يكشف حقيقة تغريم مجلس إدارة الزمالك لميشالاك كونراد

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"بعد تسجيله".. هاني حتحوت يكشف موقفه من إذاعة لقاء كونراد لاعب الزمالك

كتب - مراسل مصراوي:

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن موقف مجلس إدارة النادي من قيام اللاعب البولندي ميشالاك كونراد، لاعب الفريق في أحد البرامج التليفزيونية دون الحصول على إذن من الجهاز الفني.

وكان الإعلامي هاني حتحوت، أعلن عن إذاعة حلقة البولندي ميشالاك كونراد، الذي تم تسجيله مع اللاعب في وقت سابق اليوم السبت.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "لقاء كونراد مع هاني حتحوت تم تسجيله دون علم إدارة نادي الزمالك".

وأضاف: "في حال إذاعة اللقاء اليوم عبر قناة صدى البلد، سيتم توقيع عقوبة مالية على اللاعب، قد تصل إلى خصم 25% من قيمة عقده".

واختتم المصدر تصريحاته: "نادي الزمالك لن يعلن عن تغريم اللاعب، إلا في حالة إذاعة اللقاء اليوم".

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