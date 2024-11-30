سيرة فاروق جعفر... يرويها شقيقه وأصدقاء الطفولة وجيرانه بالسيدة زينب (صور)

كتب - يوسف محمد:

يعد فاروق جعفر نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أحد أهم وأبرز اللاعبين، في تاريخ كرة القدم المصرية، حيث تمكن صاحب الـ 72 عاماً، من حفر اسمه في تاريخ الكرة المصرية بحروف من ذهب، نظراً لكثرة الإنجازات التي نجح في تحقيقها رفقة الزمالك ومنتخب مصر.

ويحظى فاروق جعفر بشعبية وجماهيرية كبيرة من مختلف الجماهير المصرية، بمختلف انتمائتهم، في كافة محافظات مصر وبشكل خاص في منطقة السيدة زينب، التي تربى بها جعفر وعاش وسط أهلها.

ونسرد في مجموعة من القصص، حكاية طفولة فاروق جعفر وكيفية انتقاله إلى نادي الزمالك، يرويها مجموعة من أصدقائه وجيرانه في حي المنيرة بمنطقة السيدة زينب، بالإضافة إلى شقيقه سمير جعفر.

"كان زعيما".. أصدقاء فاروق جعفر يتحدثون عن موهبته وحكايات طفولته بالسيدة زينب (صور)

في الطابق الأول بأحد المنازل البسيطة داخل حارة النجار في حي المنيرة بمنطقة السيدة زينب، على بعد أمتار قليلة من منزل أسطورة الكرة المصرية ونادي الزمالك حمادة إمام، ظهر طفل صغير يتمنى أن يخطو خطوات أحد جيرانه الذي أصبح نجماً لامعاً في سماء الكرة المصرية، متمنياً أن تأتي فرصته ويتحول من طفل محب لمتابعة كرة القدم إلى أحد نجومها. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

عيلتنا فيها أهلاوية .. شقيق فاروق جعفر يسرد ذكريات نجم الزمالك في السيدة

وسط شوارع حي المنيرة في منطقة السيدة زينب، التي اشتهرت بإخراج العديد مواهب عديدة في الكثير من المجالات المختلفة، منها الشاعر، الأديب ولاعب كرة القدم، ظهر طفل لم يتجاوز عمره ال12 عامًا، يدعى فاروق جعفر لأسرة متوسطة الحال وكان ترتيبه التاسع بين 11 فرد. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"مواقف إنسانية".. جيران وأصدقاء فاروق جعفر يروون ذكرياتهم مع نجم الزمالك

نجح فاروق جعفر نجم وسط الزمالك ومنتخب مصر السابق، في تسطير اسمه ضمن أحد أهم وأبرز نجوم كرة القدم في مصر، نظراً لتاريخه الكبير مع الزمالك ومنتخب مصر وتحقيق العديد من البطولات طوال مشواره الكروي. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)