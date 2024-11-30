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هل شارك إمام عاشور في التدريبات بعد الاعتذار؟.. مصدر يجيب

07:02 م السبت 30 نوفمبر 2024
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كتب - محمد القرش:

قدم لاعب النادي الأهلي، إمام عاشور، اعتذارا رسميا للاعبي وفريق المارد الأحمر عن ما بدر منه بعد مباراة الاتحاد السكندري بالدوري المصري.

وكان قد قرر مدير الكرة بالنادي الأهلي، محمد رمضان، تغريم إمام عاشور مبلغ مالي قدره مليون جنيه مصري، بجانب استبعاده من التدريبات الجماعية.

وقال مصدر "لمصراوي" إن إمام عاشور واصل غيابه عن التدريبات الجماعية رغم اعتذاره الرسمي على منصة "إنستجرام".

وأوضح المصدر أن لاعب خط وسط الأهلي سيواصل التدريب منفردا تحت إشراف الأرجنتيني كارلوس بيرينجر.

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