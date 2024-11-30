مصدر لمصراوي: البنك الأهلي يعتزم تقديم بلاغ ضد الحكم محمد عادل

الزمالك يُعلن الاستئناف رسميًا ضد أحقية حصول باتشيكو على 819 ألف يورو

"بعد ظهور الشناوي بها".. محمد عواد بالنظارة السوداء في تدريبات الزمالك

كتبت-هند عواد:

كشف مصدر داخل نادي البنك الأهلي، في تصريحات خاصة بـ"مصراوي"، موقف النادي بشأن الحكم المصري محمد عادل، بعد الأخبار المنتشرة عن وجود ألفاظ وعبارات خارجة منه ضد لاعبي الفريق في مباراة الزمالك، بالجولة الأولى من الدوري المصري.

وكتب الإعلامي إبراهيم فايق، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": ".. تقدمت ببلاغ آخر ضد محمد عادل اتهمته فيه بازدراء الأديان وهدم قيم المجتمع المصري والتعدي عليها بعد أن عرض علي فيديو جديد من غرفة الفارّ في حرم النيابة العامة يتضمن عبارات تهدم المجتمع المصري وتتعدى على القيم المصرية".

وقال المصدر لمصراوي: "نعتزم التقدم ببلاغ في النيابة العامة ضد حكم مباراة الزمالك محمد عادل، لما بدر منه في المباراة".

ويمكن الإطلاع على تفاصيل الأزمة من هنا.