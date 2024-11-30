لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست

0 0
17:00

إيبسويتش تاون

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
19:30

أرسنال

الدوري الإسباني

برشلونة

1 2
15:00

لاس بالماس

الدوري الألماني

بروسيا دورتموند

- -
19:30

بايرن ميونيخ

جميع المباريات

إعلان

مصدر لمصراوي: البنك الأهلي يعتزم تقديم بلاغ ضد الحكم محمد عادل

04:54 م السبت 30 نوفمبر 2024
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    مباراة الزمالك والبنك الأهلي
  • عرض 9 صورة
    الزمالك والبنك الأهلي (12)
  • عرض 9 صورة
    الزمالك والبنك الأهلي (7)
  • عرض 9 صورة
    الزمالك والبنك الأهلي
  • عرض 9 صورة
    الحكم محمد عادل
  • عرض 9 صورة
    محمد عادل حكم مصري
  • عرض 9 صورة
    محمد عادل 1
  • عرض 9 صورة
    محمد عادل
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

كشف مصدر داخل نادي البنك الأهلي، في تصريحات خاصة بـ"مصراوي"، موقف النادي بشأن الحكم المصري محمد عادل، بعد الأخبار المنتشرة عن وجود ألفاظ وعبارات خارجة منه ضد لاعبي الفريق في مباراة الزمالك، بالجولة الأولى من الدوري المصري.

وكتب الإعلامي إبراهيم فايق، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": ".. تقدمت ببلاغ آخر ضد محمد عادل اتهمته فيه بازدراء الأديان وهدم قيم المجتمع المصري والتعدي عليها بعد أن عرض علي فيديو جديد من غرفة الفارّ في حرم النيابة العامة يتضمن عبارات تهدم المجتمع المصري وتتعدى على القيم المصرية".

وقال المصدر لمصراوي: "نعتزم التقدم ببلاغ في النيابة العامة ضد حكم مباراة الزمالك محمد عادل، لما بدر منه في المباراة".

ويمكن الإطلاع على تفاصيل الأزمة من هنا.

الزمالك الزمالك والبنك الأهلي محمد عادل البنك الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي في الدوري المصري

إعلان

إعلان