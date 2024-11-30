"بعد ظهور الشناوي بها".. محمد عواد بالنظارة السوداء في تدريبات الزمالك

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كتبت-هند عواد:

ظهر محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تدريبات اليوم، مرتديا نظارة سوداء، ونشر الحساب الرسمي للنادي على موقع "فيسبوك"، صورته وعلق: "مساء الخير".

وأثارت هذه الصورة، جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب نشرها بعد يوم واحد فقط، من ظهور محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي هو الآخر، في التدريبات الجماهير، بنظارة سوداء.

وتستخدم هذه النظارات التي تعرف باسم Strobe Glasses، في التدريبات لتحسين الرؤية وردة الفعل.

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