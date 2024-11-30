هاني أبوريدة: سنعمل لإعادة الجماهير بالكامل.. والأهلي والزمالك يتفقان على رئيس حكام أجنبي

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كتب ـ أحمد عبد الباسط:

قال هاني أبو ريدة المرشح لرئاسة اتحاد الكرة إنه سيعمل على عودة الجماهير بالطاقة الكاملة خلال الفترة المقبلة.

اتحاد الكرة كان قد أعلن في وقت سابق غلق باب الترشح لانتخابات مجلس إدارته بوجود قائمة هاني أبو ريدة فقط دون أي قائمة منافسة لها.

وأضاف أبو ريدة خلال كلمته بمؤتمر صحفي اليوم السبت:"سنعمل على عودة الجماهير بالكامل خلال الفترة المقبلة ونستعيد ذكريات بطولة أفريقيا ٢٠٠٦ وأُحيي اتحاد الكرة الحالي على دوري المحترفين وسنضيف لهم موارد كبيرة فمازال ينقصهم الكثير وسنعمل مع الرعاة على إضافة الكثير لهم ورابطة الأندية مستمرة لنهاية الموسم في عملها بتنظيم المسابقة".

وتابع:"علمت أن الأهلي والزمالك يتفقان على وجود رئيس لجنة حكام أجنبي ولديّ ثقة في الحكام المصريين وهم من أحسن الحكام في العالم وإذا صممت الأندية على رئيس لجنة حكام أجنبي سنفعل ذلك".

وأتم المرشح لرئاسة اتحاد الكرة تصريحاته بقوله:"سأتواصل مع الأندية لمراجعة موقفهم النهائي بخصوص وجود رئيس لجنة حكام أجنبي".

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