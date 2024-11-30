"لا أقف عند الكلام الصغير".. رد حاسم من هاني أبو ريدة على تصريحات حسام حسن ضده

"مشروع طموح مدته ٠ ا سنوات".. هاني أبو ريدة يكشف 17 قرارًا في خطته

كتب ـ أحمد عبدالباسط:

ردّ هاني أبو ريدة المرشح لرئاسة اتحاد الكرة على موقفه من الانتقادات التي سبق ووجها له حسام حسن المدير الفني الحالي لمنتخب مصر في وقت سابق.

وقال أبو ريدة خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت:"لا أقف عند الكلام الصغير وأنا داعم لحسام حسن والنتائج هي الفيصل بالنسبة لي".

وكان حسام حسن قد قال في تصريحات سابقة له على فضائية "أم بي سي مصر":" دائما يتصدر لنا أن لدينا شخص مصري يدعى هاني أبو ريدة في اللجنة الفنية للكاف والفيفا ودائمًا ما يتم رفع اسمه رغم أنه لم يخدم الكرة المصرية ولم يدافع عنها في المواقف الصعبة، في حين أن المغرب لديها رجلاً يعلم كيف يحصل على حقوق بلاده".

هذا بجانب تصريحات تم تفسيرها على أنها ضد هاني أبو ريدة.

يذكر أن اتحاد الكرة قد أعلن في وقت سابق غلق باب الترشح لانتخابات مجلس إدارته بوجود قائمة هاني أبو ريدة فقط دون أي قائمة منافسة لها.

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