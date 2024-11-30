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بالأرقام.. ماذا قدّم فهد المسماري مع الاتحاد الليبي بعد ارتباط اسمه بالزمالك؟ (فيديو)

01:02 م السبت 30 نوفمبر 2024
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    الليبي فهد المسماري
  • عرض 7 صورة
    فهد المسماري
  • عرض 7 صورة
    فهد المسماري المرشح للزمالك
  • عرض 7 صورة
    فهد المسماري
  • عرض 7 صورة
    فهد المسماري مهاجم ليبيا
  • عرض 7 صورة
    فهد المسماري لاعب التحدي الليبي
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نجيب الورفلي، رئيس نادي التحدي الليبي، عن وجود اهتمام بانضمام نجم فريقه فهد المسماري لصفوف الزمالك.

وقال الورفلي، في تصريحات لقناة أم بي سي مصر، مساء الجمعة إن مسؤولي الزمالك لم يتواصلو معه بصورة مباشرة لضم اللاعب ولكن"لاعبون كبار قدامى من الزمالك تحدثوا معنا عن رغبتهم ضم اللاعب للزمالك ولا نمانع رحيل خاصة إن عقده سينتهي معنا في يونيو المقبل ولكن لابد أن يكون العرض جيدًا".

صاحب الـ 20 عاماً ينشط في مراكز الهجوم؛ إذ شارك رفقة فريقه بالموسم الماضي 2023/24 بـ 10مباريات صنع خلالها هدفًا بمختلف المسابقات.

اللاعب الليبي الدولي كان قد انتقل في موسم 22/23 من نادي أهلي بني غازي ببلاده إلى نادي سوتييسكا نيكشيتش بمونتيجرو (الجبل الأسود).

ولكن لم يستمر سوى 4 أشهر ثم أصبح بلا نادِ لينتقل بعد شهرين إلى نادي التحدي الليبي الذي ارتدى قميصه بالموسم الماضي.

وانضم اللاعب لصفوف المنتخب الليبي الأول في سبتمبر 2023؛ إذ شارك بقميصه في 3 مباريات وسجل هدفًا خلال 104 دقيقة لعب.

ويُشير موقع ترانسفير ماركت إلى أن اللاعب ـ الذي يُشبهه رئيس ناديه بالمغربي أشرف بنشرقي لاعب الزمالك الأسبق ـ قد خاض منذ تصعيده للفريق الأول بأهلي بني غازي حتى الآن 21 مباراة مع الأندية سجل خلالها هدفًا وصنع آخر خلال 360 دقيقة لعب.

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فهد المسماري مفاوضات الزمالك مع فهد المسماري الزمالك التحدي الليبي
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