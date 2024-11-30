"راحة للاعب الفريق وتأهيل شيكابالا".. تفاصيل مران الزمالك استعدادا لمواجهة غزل المحلة

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كتبت-هند عواد:

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته الجماعية، اليوم السبت على ملعب النادي، بعدما حصل اللاعبون على راحة من المران أمس الجمعة.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة، يوم الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وعقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية، تحدث خلالها عن برنامج الفريق، وأبرز المهام المطلوبة من كل لاعب، وطالبهم بغلق صفحة الكونفدرالية؟

وحصل لاعبو الزمالك على راحة من تدريبات أمس الجمعة، بعد الفوز على بلاك بولز الموزمبيقي بهدفين دون رد، في الكونفدرالية، ثم الفوز ودياً على مدينة نصر بهدف دون رد، صباح يوم.

كما حصل التونسي حمزة المثلوثي لاعب الفريق، على راحة من التدريبات الجماعية اليوم، بعدما فضل الجهاز الفني بالتنسيق مع محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، منحه راحة من المران، بعد تعرضه للإصابة بكدمة قوية في القفص الصدري، خلال المباراة السابقة.

وواصل ثلاثي الفريق، محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمد السيد وناصر ماهر، البرامج التأهيلية الموضوعة لهم من قبل الجهاز الطبي للأبيض، على هامش مران اليوم، وخاضوا مجموعة من الفقرات التأهيلية، في صالة الجيمانيزيوم.