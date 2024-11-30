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"الأهلي يُشارك به".. مواعيد السوبر البحريني المصري لكرة السلة والقنوات الناقلة

12:18 م السبت 30 نوفمبر 2024

سلة الاتحاد والأهلي

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تنطلق اليوم السبت منافسات كأس السوبر المصري البحريني لكرة السلة الذي يضم 4 أندية بواقع ناديين من كل دولة.

وتبدأ المنافسات بمواجهة الأهلي البحريني للأهلي المصري عند الرابعة والنصف عصرًا.

وهي المباراة التي تجمع بين الفريقين لتحديد المركز الثالث في البطولة التي تستضيفها دولة البحرين.

وتليها مباراة بين المنامة (بطل السوبر البحريني ) ونظيره الاتحاد السكندري (بطل السوبر المصري) عند 06:30 لتحديد صاحب اللقب.

وكان فريق الاتحاد قد حسم لقب السوبر المصري على حساب الأهلي، فيما توّج فريق المنامة بالسوبر البحريني على حساب الأهلي.

ومن المقرر أن تُنقل البطولة عبر قناة البحرين الرياضية وأون تايم سبورتس

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