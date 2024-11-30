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"أعلى السلطات طلبوا حضوره".. أحمد سليمان يكشف موقفا سابقا لزيزو مع منتخب مصر

12:09 م السبت 30 نوفمبر 2024
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    زيزو من تدريبات منتخب مصر
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    زيزو بعد وصول بعثة منتخب مصر
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    زيزو مع منتخب مصر
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    أحمد سيد زيزو يحتفل بتقدم منتخب مصر
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    أحمد سيد زيزو من جلية تصوير منتخب مصر الأولمبي
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    زيزو مع منتخب مصر الأولمبي
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كتبت-هند عواد:

كشف أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك، موقفا سابقا لأحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم، مع منتخب مصر، يتزامن مع مباراة النصر الليبي الودية.

وقال أحمد سليمان في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر: "زيزو تعرض للإصابة قبل معسكر منتخب مصر، وكنا سنسافر إلى ليبيا لخوض مباراة النصر، وكان من ضمن الاتفاق أن يحضر نجوم الفريق، لكنني قلت لهم ما عدا المصابين ولاعبي منتخب مصر".

وأضاف: "أشخاص من أعلى السلطات طلبوا أن يحضر زيزو المباراة فقط، حتى لو لم يشارك، وتحدثت مع زيزو، الذي قال لي إنه رجلا ملتزما، لأنه يلتزم باتفاق مع منتخب مصر حتى لو ذهب إلى ليبيا كشخص عادي، يتعرض لعقوبة، لأنه مصابا".

وأضاف: "وكان يوجد اتفاق بينه وبين المنتخب، زيزو لاعب أساسي في منتخب مصر، فكان لا يجب أن يسافر ويخضع برنامجه العلاجي، كذلك عندما طلبه المنتخب الأولمبي انضم فورا".

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