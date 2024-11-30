أحمد سليمان يحسم الجدل حول تفاوض الزمالك مع بيرسي تاو

كتبت-هند عواد:

حسم أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك، الجدل بشأن تفاوض الأبيض مع الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وقال أحمد سليمان في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر: "لم يعرض علينا بيرسي تاو، ولا يوجد حاليا شخص في الزمالك يفكر في ضم لاعب من النادي الأهلي".

وأضاف: "والعكس صحيح لا يوجد شخص في الأهلي يفكر في ضم لاعب من الزمالك، هذا الملف غير موجود وكل ما يثار في هذا الكلام عن الزمالك، أعلم من خلفه".