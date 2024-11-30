موعد مباراة باريس سان جيرمان و نانت "مصطفى محمد" والقناة الناقلة

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يحل فريق نانت عند العاشرة من مساء اليوم السبت ضيفًا على نظيره باريس سان جيرمان ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الفرنسي.

ومن المتوقع تواجد مصطفى محمد المحترف المصري بصفوف نانت أساسيًا خلال اللقاء.

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت HD1.

ويتصدر فريق باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بفارق 6 نقاط عن موناكو أقرب ملاحقيه.

وعلى الجانب الآخر يحتل فريق نانت المركز 16 بجدول المسابقة برصيد 10 نقاط.

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