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"معندوش حل وأساطير بتقعد دكة".. فاروق جعفر يعلق على أزمة إمام عاشور في الأهلي

11:11 ص السبت 30 نوفمبر 2024
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    إمام عاشور
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    إمام عاشور ومحمد الشناوي
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    إمام عاشور
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    اللاعب إمام عاشور
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    إمام عاشور
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    إمام عاشور
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كتبت-هند عواد:

علق فاروق جعفر لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، على أزمة إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وتغريمه مبلغ مليون جنيه، لما بدر منه في مباراة الفريق السابقة ضد استاد أبيدجان الإيفواري، ومشادته مع الشناوي قائد الفريق.

وقال فاروق جعفر في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "إمام عاشور ليس لديه حل سور الاعتذار "معندوش حل غير كده"، اللاعب عندما يخرج عن النظام العام في الأندية الكبيرة، الضغط يكون أكبر من الجماهير والإدارة واللاعبين".

وأضاف: "عندما يجلس لاعب قيمته كبير على مقاعد البدلاء، يكون عندك فكر والمنافس نفسه يضع في حسبانه الأمر، أساطير "بتقعد دكة" شيء طبيعي وإمام أيضا طبيعي يجلس على مقاعد البدلاء".

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إمام عاشور فاروق جعفر الأهلي محمد الشناوي ازمة إمام عاشور
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