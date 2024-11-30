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"أمر محسوم".. هل ينتقل فهد المسماري إلى الزمالك؟

11:03 ص السبت 30 نوفمبر 2024

خالد جلال المدير الفني للتحدي الليبي

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كتبت-هند عواد:

علق خالد جلال المدير الفني للتحدي الليبي، على إمكانية انتقال لاعب الفريق فهد المسماري، إلى الزمالك وموقفه من الأمر.

وقال خالد جلال في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "خضت دورة ودية "عمر المختار"، بعد 4 أيام من الانضمام إلى الفريق، واجتمعت قبلها مع اللاعب فهد وأخبرته أنه إذا أستمع لما أقوله له سينضم إلى المنتخب، ولعبنا أمام فرق كبرى، وتألق فهد وحصدنا المركز الثاني".

وأضاف: "بالفعل انضم إلى المنتخب وسجل هدفا في مباراة رواندا وكان قريبا من التأهل إلى بطولة كأس الأمم الأفريقيةـ، عمر لديه 20 عاما ويجيد اللعب تحت المهاجم، وسيستمر معنا هذا الموسم الأمر منتهي".

وأتم تصريحاته: "مسألة فهد شائكة حاليا والأمر لمجلس الإدارة، ولكن استمراره معنا هذا العام أمر محسوم، وإمكانية انتقاله إلى الزمالك أمر لا يمكنني الحديث عنه، هذا يخص الإدارة".

خالد جلال الليبي فهد المسماري الزمالك عمر المختار
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