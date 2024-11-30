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"شرط للموافقة".. رئيس نادي التحدي الليبي يُعلق على اهتمام الزمالك بضم نجم فريقه

11:01 ص السبت 30 نوفمبر 2024
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    المهاجم الليبي فهد المسماري
  • عرض 8 صورة
    الليبي فهد المسماري
  • عرض 8 صورة
    فهد المسماري لاعب التحدي الليبي
  • عرض 8 صورة
    فهد المسماري
  • عرض 8 صورة
    فهد المسماري
  • عرض 8 صورة
    فهد المسماري المرشح للزمالك
  • عرض 8 صورة
    فهد المسماري
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال رئيس نادي التحدي الليبي، نجيب الورفلي، إن مسؤولي الزمالك لم يتواصلوا معه مباشرة لضم موهبة ناديه فهد المسماري ولكن أشخاص من خارج الزمالك من تحدثوا معه بخصوص إمكانية انضمام اللاعب للزمالك.

وأضاف الورفلي، في تصريحات لقناة أم بي سي مصر، مساء الجمعة:"لاعبون كبار قدامى من الزمالك تحدثوا معنا عن رغبتهم ضم اللاعب للزمالك ولا نمانع رحيل خاصة إن عقده سينتهي معنا في يونيو المقبل ولكن لابد أن يكون العرض جيدًا".

وأتم رئيس نادي التحدي الليبي تصريحاته بقوله:"فهد المسماري لاعب مميز وواعد، يبلغ 20 عامًا، ولا يلعب في مركز الجناح هو يلعب أسفل المهاجم، يتمتع بقدرات مميزة جدًا أشبهه بالمغربي أشرف بنشرقي، نفس طريقة لعبه ويملك عروضًا أخرى بخلاف اهتمام الزمالك من الإفريقي التونسي وأندية ليبية، لكنه مستمر معنا ولن يلعب لفريق آخر في ليبيا".

وارتدى المسماري قميص التحدي الليبي خلال الموسم الجاري 2024/25 ، 21 مباراة سجل هدفًا وصنع مثله بحسب ترانسفير ماركت.

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