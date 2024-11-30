لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

زد

- -
17:00

حرس الحدود

الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست

- -
17:00

إيبسويتش تاون

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
19:30

أرسنال

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
15:00

لاس بالماس

جميع المباريات

إعلان

موعد مباراة بروسيا دورتموند وبايرن ميونخ والقنوات الناقلة

10:23 ص السبت 30 نوفمبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    توماس توخيل ولاعبي بايرن ميونخ
  • عرض 5 صورة
    هاري كين لاعب بايرن ميونخ
  • عرض 5 صورة
    فريق بايرن ميونخ
  • عرض 5 صورة
    لاعبي بايرن ميونخ
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

يستضيف فريق بروسيا دورتموند نظيره بايرن ميونخ عند السابعة والنصف من مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الألماني.

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت HD5.

ويدخل فريق دورتموند المباراة في المركز الخامس برصيد 19 نقطة، فيما يتصدر بايرن ميونخ الترتيب برصيد 29 نقطة.

اقرأ أيضًا:
"2 مليون في شهرين وفرمان بالرحيل".. إمام عاشور ثالث ضحايا محمد رمضان

"يشبه بنشرقي وصاحب تجربة أوروبية".. من هو فهد المسماري صفقة الزمالك المحتملة؟

بايرن ميونخ ضد دورتموند الدوري الألماني موعد مباراة بايرن مونخ ودورتموند
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان