موعد مباراة بروسيا دورتموند وبايرن ميونخ والقنوات الناقلة

أبناء المشاهير.. ياسين شريف إكرامي الذي قرر والده أن يرحل عن الأهلي

من هو أحمد جميل المدرب الشخصي لإمام عاشور؟

"يشبه بنشرقي وصاحب تجربة أوروبية".. من هو فهد المسماري صفقة الزمالك

"2 مليون في شهرين وفرمان بالرحيل".. إمام عاشور ثالث ضحايا محمد رمضان

يستضيف فريق بروسيا دورتموند نظيره بايرن ميونخ عند السابعة والنصف من مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الألماني.

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت HD5.

ويدخل فريق دورتموند المباراة في المركز الخامس برصيد 19 نقطة، فيما يتصدر بايرن ميونخ الترتيب برصيد 29 نقطة.

اقرأ أيضًا:

"2 مليون في شهرين وفرمان بالرحيل".. إمام عاشور ثالث ضحايا محمد رمضان

"يشبه بنشرقي وصاحب تجربة أوروبية".. من هو فهد المسماري صفقة الزمالك المحتملة؟