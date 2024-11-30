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دخل فهد المسماري لاعب فريق التحدي الليبي، دائرة اهتمام نادي الزمالك للتعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة 2025، لتدعيم صفوف الفريق.

وأشارت العديد من التقارير الصحيفة، خلال الساعات القليلة الماضية، إلى وجود مفاوضات من قبل إدارة نادي الزمالك، مع نظيرتها في التحدي الليبي للتعاقد مع اللاعب صاحب ال 20 عاماً.

وكشف نجيب الورفلي، رئيس نادي التحدي الليبي حقيقة وجود مفاوضات من قبل نادي الزمالك للتعاقد مع المسماري، حيث قال الورفلي في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر 2": "هناك تواصل من قبل وسطاء لانتقال المسماري إلى نادي الزمالك ولكن لم يحدث تواصل مع أي من المسؤولين بشكل رسمي".

وأضاف: "إذا تقدم الزمالك بعرض مادي مميز، فليس هناك مانع من انتقال المسماري إلى الزمالك، خاصة وأن عقده ينتهي مع التحدي في يونيو 2025".

وتابع: "اللاعب يمتلك العديد من العروض الأخرى مثل الأفريقي التونسي وأندية أخرى في ليبيا ولكنه لن يلعب في ليبيا سوى مع التحدي".

واختتم الورفلي تصريحاته: "المسماري لاعب مميز ويشبه المغربي أشرف بن شرقي في طريقة لعبه ويلعب تحت المهاجم وليس الجناح".

من هو فهد المسماري؟

ويبلغ فهد المسماري من العمر 20 عاماً، فهو من مواليد 10 يونيو 2004.

ولعب المسماري في صفوف ثلاثة أندية وهم، فريق أهلي بنغازي الليبي كما خاض تجربة احترافية قصيرة في فريق ستوجيسكا المونتنيجرين قبل أن يعود لليبيا من بوابة فريق التحدي الليبي.

وشارك المسماري في الموسم الحالي رفقة فريق التحدي الليبي، في 21 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 21 هدفاً وصناعة مثله.

كما شارك في مباراة دولية واحدة رفقة منتخب ليبيا، في فترة التوقف الدولي الماضية، أمام منتخب رواندا ونجح في تسجيل هدف فوز المنتخب الليبي بهذا اللقاء.

ويرتدي اللاعب القميص رقم 27 في صفوف التحدي الليبي.

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