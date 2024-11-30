"أقلق لو حصل معاه مثل لاعب الزمالك".. أسامة حسني يعلق على مشكلة إمام عاشور (فيديو)

كتب - يوسف محمد:

علق أسامة حسني لاعب الأهلي السابق، على توقيع النادي الأهلي غرامة مالي، على لاعب وسط الفريق إمام عاشور، بسبب ما بدر منه عقب مباراة الفريق أمام ستاد أبيدجان الإيفواري، يوم الثلاثاء الماضي بدوري أبطال أفريقيا.

وقال حسني في تصريحات، عبر قناة "إم بي سي مصر 2": "الأهلي عنده شفافية ومعندوش حاجة يخبيها أو قرار يخاف يخرجه ويعلن عنه".

وأضاف: "الأهلي هو من أعلن عقوبة محمود كهربا، خلال بطولة السوبر المصري، على الرغم من أن الأزمة لم تكن معروفة لدى الإعلام وهو ما يعني أن الأهلي لديه الشفافية الكافية لكي يعلن عن كل قراراته".

وتابع: "إمام عاشور نجم كبير، اللاعب الكبير عندما يخطئ يتم تسليط الضوء عليه بشكل أكبر، لكن الموضوع بسيط وهو لاعب أخطأ واتعاقب، ثم قام اللاعب بالاعتذار، يمكن تلخيص القصة في هذه الكلمات".

وأكمل: "أنا اقلق امتى؟، إذا أخطأ إمام ولم تتم معاقبته، وقتها أقلق على أوضة اللبس والنظام في الفرقة خلال الفترة المقبلة، مثل مصطفى شلبي في الزمالك اتبدل واعترض بشكل غير لائق ومدير الكرة ذهب له ولكنه استمر في الاعتراض، بعدها راحله المدير الفني وتجاهله".

واختتم حسني تصريحاته: "أنا أقلق، حينما يخرج المسؤولين ويقولون أن اللاعب لم يخطأ ومفيش عقوبات".

ويذكر أن الأهلي أعلن أول أمس الخميس، توقيع غرامة مالية، على إمام عاشور قدرها مليون جنيه، بسبب ما بدر منه عقب مباراة الفريق أمام ستاد أبيدجان الإيفواري، بدوري أبطال أفريقيا، قبل أن يخرج اللاعب أمس الجمعة ويقدم اعتذار للنادي عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

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