بعد وفاة محمد شوقي..المسابقات تحدد مؤجلات كفر الشيخ في القسم الثاني

فبركة ووعود وصلح.. والد زوجة إمام عاشور يكشف ٱخر تطورات أزمته مع الأهلي

مشادات وغرامات.. تفاصيل تطورات علاقة الشناوي مع كهريا وإمام عاشور

كتب - وائل توفيق:

وقع النادي الأهلي غرامة قيمتها مليون جنيه على إمام عاشور لما بدر منه عقب مباراة الأهلي وستاد أبيدجان في بطولة دوري أبطال إفريقيا

بقيمة العقوبة الموقعة على إمام عاشور يأتي ضمن اللاعبين الذين صدر ضدهم أكبر عقوبات في تاريخ النادي الأهلي.

سبق توقيع عقوبة قيمتها مليون جنيه مرتين على محمود عبد المنعم كهربا، إذ كانت الأولى في 2020 لمشادة بينه وبين الشناوي، والثاني هذا العام في أكتوبر لما صدر منه عقب مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري الأخير.

وسبق كهربا وإمام عاشور توقيع عقوبة على حسين الشحات وصالح جمعة، بقيمة نصف مليون جنيه غرامة على كل لاعب منهم.

أقرأ أيضاً:

جوارديولا: ليس لدينا فريق.. ولا أستطيع إيجاد طريقة للفوز

رقم قياسي جديد.. صلاح يسعى لكتابة التاريخ أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي