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الصديقان في الصدارة.. 4 لاعبين صدرت ضدهم أكبر غرامات في تاريخ الأهلي

02:45 ص السبت 30 نوفمبر 2024
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    إمام عاشور
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    إمام عاشور
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    إمام عاشور في المحكمة
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    إمام عاشور وابنته في ملعب التتش
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    إمام عاشور وابنته في ملعب التتش
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    احتفال محمود كهربا بهدفه في شباك استاد أبيدجان الإيفواري1_2
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    احتفال محمود كهربا بهدفه في شباك استاد أبيدجان الإيفواري_1
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    احتفال محمود كهربا بهدفه في شباك استاد أبيدجان الإيفواري4_4
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    احتفال محمود كهربا بهدفه في شباك استاد أبيدجان الإيفواري
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    احتفال محمود كهربا مع أكرم توفيق بهدفه في شباك استاد أبيدجان الإيفواري_5
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    كهربا
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    حسين الشحات يحتفل بهدفه في مرمى ستاد أبيدجان (3)
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    حسين الشحات يحتفل بهدفه في مرمى ستاد أبيدجان (4)
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    حسين الشحات
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    حسين الشحات وأبو تريكة (1)
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    حسين الشحات يحتفل بهدفه الثاني في مرمى سيراميكا
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    حسين الشحات يحتفل بهدفه في مرمى سيراميكا (1)
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    صالح جمعة
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    صالح جمعة
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    صالح وعبدالله جمعة
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    صالح جمعة
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    صالح جمعة
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    صالح جمعة
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كتب - وائل توفيق:

وقع النادي الأهلي غرامة قيمتها مليون جنيه على إمام عاشور لما بدر منه عقب مباراة الأهلي وستاد أبيدجان في بطولة دوري أبطال إفريقيا

بقيمة العقوبة الموقعة على إمام عاشور يأتي ضمن اللاعبين الذين صدر ضدهم أكبر عقوبات في تاريخ النادي الأهلي.

سبق توقيع عقوبة قيمتها مليون جنيه مرتين على محمود عبد المنعم كهربا، إذ كانت الأولى في 2020 لمشادة بينه وبين الشناوي، والثاني هذا العام في أكتوبر لما صدر منه عقب مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري الأخير.

وسبق كهربا وإمام عاشور توقيع عقوبة على حسين الشحات وصالح جمعة، بقيمة نصف مليون جنيه غرامة على كل لاعب منهم.

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النادي الأهلي توقع عقوبة على إمام عاشور إمام عاشور ومحمد الشناوي أزمة الشناوي وإمام عاشور
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