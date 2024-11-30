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"أنا مستغرب".. عمرو أديب يصدم إمام عاشور (فيديو)

02:37 ص السبت 30 نوفمبر 2024
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  • عرض 24 صورة
    عمرو أديب يفتتح استديوهات الحصن بيج تايم
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    عمرو أديب من افتتاح استديوهات الحصن بيج تايم
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    عمرو أديب يدافع عن أحمد حلمي بسبب النونو لجان مدسوسة وكفاية بقى ارحمونا
  • عرض 24 صورة
    عمرو أديب
  • عرض 24 صورة
    الإعلامي عمرو أديب
  • عرض 24 صورة
    عمرو أديب يعرض عينات من الخبر السياحي
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    عمرو أديب
  • عرض 24 صورة
    الإعلامي المصري عمرو أديب
  • عرض 24 صورة
    عمرو أديب وميسي
  • عرض 24 صورة
    الإعلامي عمرو أديب
  • عرض 24 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 24 صورة
    محاكمة إمام عاشور
  • عرض 24 صورة
    محاكمة إمام عاشور
  • عرض 24 صورة
    إمام عاشور في المحكمة
  • عرض 24 صورة
    محاكمة امام عاشور
  • عرض 24 صورة
    إمام عاشور وابنته في ملعب التتش
  • عرض 24 صورة
    إمام عاشور وابنته في ملعب التتش
  • عرض 24 صورة
    إمام عاشور وابنته في ملعب التتش
  • عرض 24 صورة
    إمام عاشور وابنته في ملعب التتش
  • عرض 24 صورة
    إجراء قضائي جديد بشأن حكم حبس إمام عاشور
  • عرض 24 صورة
    إجراء قضائي جديد بشأن حكم حبس إمام عاشور
  • عرض 24 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 24 صورة
    اللاعب إمام عاشور
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كتب - يوسف محمد:

علق الإعلامي عمرو أديب، على أزمة إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع قائد الفريق محمد الشناوي وتوقيع غرامة مالية عليه.

وقال أديب في برنامجه "الحكاية، الذي يبث عبر قناة "إم بي سي مصر": "انا بصراحة مستغرب مليون جنيه ايه ووقف عن المباريات ايه وكلام ايه".

وأضاف: "مبادئ النادي الأهلي، احنا قعدنا عمرنا كله من أيام كابتن صالح سليم على مبادئ النادي الأهلي، دى يتعرض للبيع".

وتابع: "من المفترض أن يقوم النادي الأهلي بعرض اللاعب للبيع فوراً، خاصة وأنه قام بعدد كبير من الأحداث في شهرين أو ثلاثة أشهر فقط، بداية من أزمة ومشكلة المول والخناقة مع الشناوي القائد، بالإضافة إلى البوستات اللي نزلها وقام بحذفها".

وأكمل: "الأزمة في البداية، أن الأهلي تعاقد مع لاعب كان يسب ويشتم صالح سليم وبررو هذا الأمر بكونه مازال صغيرا وأن الأمر غير مقصو أيضاً".

وواصل: "أعرضوا إمام للبي، هو الأهلي هيقف على اللاعب؟، خاصة وأنك بهذا الأمر تضرب مثل يسمح للفرد بأي شئ ولكن مصلحة النادي تحتاج إلى اللاعب فيظل متواجد بشكل طبيعي".

واختتم أديب تصريحاته: "الأهلي في الوقت الحالي، أصبح يهتم بالمصلحة أكثر من المبادئ ولكن هذا إجراء يجب أن يتوقف وإمام يقوم بكل هذه الأفعال لأنه يعلم بعدم اتخاذ أي إجراء معه".

وكان الأهلي أعلن أول أمس الخميس، توقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه على اللاعب إمام عاشور، بسبب ما بدر منه عقب مباراة الفريق أمام ستاد أبيدجان الإيفواري، قبل أن يقدم اللاعب اعتذار أمس الجمعة.

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أزمة الشناوي وإمام عاشور إمام عاشور ومحمد الشناوي توقع عقوبة على إمام عاشور النادي الأهلي آخر أخبار النادي الأهلي
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