"أنا مستغرب".. عمرو أديب يصدم إمام عاشور (فيديو)

كتب - يوسف محمد:

علق الإعلامي عمرو أديب، على أزمة إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع قائد الفريق محمد الشناوي وتوقيع غرامة مالية عليه.

وقال أديب في برنامجه "الحكاية، الذي يبث عبر قناة "إم بي سي مصر": "انا بصراحة مستغرب مليون جنيه ايه ووقف عن المباريات ايه وكلام ايه".

وأضاف: "مبادئ النادي الأهلي، احنا قعدنا عمرنا كله من أيام كابتن صالح سليم على مبادئ النادي الأهلي، دى يتعرض للبيع".

وتابع: "من المفترض أن يقوم النادي الأهلي بعرض اللاعب للبيع فوراً، خاصة وأنه قام بعدد كبير من الأحداث في شهرين أو ثلاثة أشهر فقط، بداية من أزمة ومشكلة المول والخناقة مع الشناوي القائد، بالإضافة إلى البوستات اللي نزلها وقام بحذفها".

وأكمل: "الأزمة في البداية، أن الأهلي تعاقد مع لاعب كان يسب ويشتم صالح سليم وبررو هذا الأمر بكونه مازال صغيرا وأن الأمر غير مقصو أيضاً".

وواصل: "أعرضوا إمام للبي، هو الأهلي هيقف على اللاعب؟، خاصة وأنك بهذا الأمر تضرب مثل يسمح للفرد بأي شئ ولكن مصلحة النادي تحتاج إلى اللاعب فيظل متواجد بشكل طبيعي".

واختتم أديب تصريحاته: "الأهلي في الوقت الحالي، أصبح يهتم بالمصلحة أكثر من المبادئ ولكن هذا إجراء يجب أن يتوقف وإمام يقوم بكل هذه الأفعال لأنه يعلم بعدم اتخاذ أي إجراء معه".

وكان الأهلي أعلن أول أمس الخميس، توقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه على اللاعب إمام عاشور، بسبب ما بدر منه عقب مباراة الفريق أمام ستاد أبيدجان الإيفواري، قبل أن يقدم اللاعب اعتذار أمس الجمعة.

يتعرض للبيع فورا.. عمرو أديب يعلق على أزمة إمام عاشور في الأهلي عشان كده الاهلي بيبقي مصلحته على المبادئ



شاهدوا #الحكاية على #MBCMASR من الجمعة للاثنين 10م بتوقيت القاهرة من هنا https://t.co/StD4kGX5VV pic.twitter.com/wGnOUYKB4a — MBC مصر (@mbcmasr) November 29, 2024

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