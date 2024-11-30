"2 مليون في شهرين وفرمان بالرحيل".. إمام عاشور ثالث ضحايا محمد رمضان

كتبت-هند عواد:

يواجه إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أزمة تسببت في تغريمه مليون جنيه ومنعه من التدريبات الجماعية للفريق، وبدأت من مباراة الفريق الماضية ضد استاد أبيدجان الإيفواري في دوري أبطال أفريقيا، حينما اعترض عاشور عن عدم مشاركته في اللقاء.

ثالث ضحايا محمد رمضان

وحدثت مشادة بين إمام عاشور ومحمد الشناوي قائد الفريق ومارسيل كولر المدير الفني ومحمد رمضان، ليعلن الأهلي بعدها، توقيع الغرامة المذكورة أعلاه على اللاعب، إلا أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، وأعاد عاشور نشر منشور لأحد أصدقائه، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابه الرسمي عبر موقع "إنستجرام"، كُتب فيها: "كرهني في الشهر الكريم ياراجل"، وقام عاشور بوضع رمز تعبيري ضحك، إلا أنه مسح هذا المنشور بعد دقائق.

وكشف مصدر داخل الأهلي لمصراوي، اتجاه محمد رمضان لتوقيع عقوبة مالية جديدة على عاشور، بسبب التحقق من منشور "إنستجرام"، والتي يسخر فيها من مدير الكرة، إضافة إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والسهر حتى الساعات الأولى من صباح أمس.

لكن خرج إمام عاشور بعدها، وأصدر بيانا رسميا، قال فيه: "أولا.. كل الاحترام والتقدير لزملائي وكل منظومة الفريق من الكبير للصغير. وأعتذر عن أي خطأ. ومتقبل للعقوبة وهذا شيء طبيعي. لأن الفرق بين هنا وأي مكان آخر كبير جدا، للأسف يعتقدون بإثارة اللغط على وسائل التواصل الاجتماعي والتصريحات المكذوبة على لسان شقيقي بأنهم ممكن يأثروا على علاقتي بالأهلي وجماهيره، وهذا لن يحدث".

وأضاف: "أنا فخور بالأهلي. وممتن جدا بدعم ومساندة جمهور الأهلي "أعظم جمهور في الكون". وبإذن الله طموحاتي وأحلامي ستتحقق هنا في الأهلي".

البداية بالجزائري

أصدر محمد رمضان أول قرار له مع توليه منصبه في الأهلي، يوم 30 سبتمبر، ضد الجزائري أحمد القندوسي، حينما أعلن إحالة تصريحات الأخير المعار إلى سيراميكا كليوباترا، إلى الشؤون القانونية، ومخاطبة ناديه الحالي لاستدعاء اللاعب للإدلاء بأقواله بخصوص ما صدر عنه من تصريحات إعلامية أثناء ظهوره ببرنامج "ملعب أون" المذاع عبر قناة "أون سبورت".

وكان القندوسي، أكد في تصريحات تليفزيونية أن صفقة زين الدين بلعيد، فشلت بسبب الوكلاء وليس بسبب المقابل المادي كما قيل، بعد أن تم إخبار اللاعب بأنه لن يدخل النادي الأهلي مع وكيله

وانتهت أزمة أحمد القندوسي مع النادي الأهلي، بعرضه للبيع، وإعادة تشكيل إدارة التعاقدات، وذلك عقب انتهاء التحقيقات من جانب الشؤون القانونية.

العودة للقاهرة ومليون جنيه

خلال معسكر السوبر المصري في الإمارات، وقبل مباراة النهائي ضد الزمالك، أعلن النادي الأهلي، قرار من محمد رمضان، بعودة محمود كهربا إلى القاهرة وعدم استكمال البطولة، وخصم مليون جنيه من مستحقات اللاعب، لما بدر منه عقب مباراة نصف النهائي.

وأوضح مصدر داخل الفريق لمصراوي، أن كهربا ظهر منفعلا بشكل كبير عقب المباراة، وفور الوصول لفندق الإقامة، وارتفع صوته أثناء الحديث مع بعض زملائه، ولم ينتبه لتعليمات الجهاز الفني، بسبب عدم مشاركته.

ولم تستمر أزمة محمود كهربا كثيرا، وانتهت باعتذاره عما بدر منه، وتخفيض عقوبته إلى 500 ألف جنيه بدلا من مليون، وقال محمد رمضان، في تصريحات عبر قناة الأهلي حينها: "كهربا أخطأ وحصل على عقابه، لا يوجد أي مبرر للحديث عن تفاصيل ما بدر من اللاعب ولكنني يمكن الحديث عن ما قام به في التدريبات عقب العودة، اعتذر لمارسيل كولر في التدريبات بوجود كل اللاعبين، أكد على ضرورة وجود بداية جديدة مع المدرب خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "اللاعب اعتذر وقال لي، لا أعرف كيف حدث ذلك، الأمر انتهى لأن النادي حصل على حقه بعد الخطأ الذي صدر من اللاعب، هل سأذبحه؟، واللاعب اعتذر للمدرب وسط زملائه والموضوع انتهى بشكل ودي ومميز وهذه هى التي نريدها داخل الفريق، تعاطف اللاعبين مع كهربا أسعدني بدرجة كبيرة، تحدثوا معي بأن أقوم بمضاعفة العقوبة الموقعة على اللاعب ولكن لا يعود إلى مصر لكنني أخبرتهم أن هذا قرار منتهي".