كتب - يوسف محمد:

يلعب محمد الشناوي قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، دوراً كبيراً رفقة الجهاز الفني والإداري بالفريق، للحفاظ على استقرار غرفة الملابس واحتواء اللاعبين بشكل مميز لكونه كابتن الفريق.

وعلى الرغم من الاحترام الكبير، الذي يلقاه محمد الشناوي حارس المارد الأحمر، من زملائه بالفريق، إلا أنه في بعض الأحيان نجد أنه يدخل في مشادات مع عدد من اللاعبين، الذين لا يتقبلون حديثه في بعض الأوقات.

ودخل محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، في مشادة مع زميله بالفريق إمام عاشور، بعد مباراة الفريق أمام ستاد أبيدجان في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان مصدر كشف لمصراوي في وقت سابق: "أن إمام عاشور كان يتحدث بغضب عن عدم مشاركته في غرفة الملاعب، عقب مباراة ستاد أبيدجان فطالبه الشناوي بأن يخفض صوته ولا يتحدث في هذا الأمر إلا باستاد مختار التتش.

أضاف: "ولكن إمام استمر في الصوت المرتفع وظهر غاضبا فعنفه الشناوي وتدخل اللاعبين وانتهت المشادة عند هذا الحد".

وعقب هذه الأزمة، قرر محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي والقائم بأعمال مدير الكرة، توقيع غرامة مالية على اللاعب مليون جنيه، بسبب ما بدر منه عقب مباراة ستاد أبيدجان ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبعد أقل من 24 ساعة، على إعلان النادي الأهلي بتوقيع غرامة مالية على اللاعب، قام اللاعب أمس الجمعة بتقديم اعتذار إلى النادي الأهلي وجماهير، عبر حسابه الرسمي على إنستجرام.

وهذه ليست المرة الأول، الذي يدخل فيها الشناوي في مشادة أو خلاف مع أحد لاعبي الفريق، حيث دخل الشناوي في سبتمبر عام 2020، في مشادة كلامية مع محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق، خلال خوض الثنائي للمران الجماعي في ستاد مختار التتش.

وقام سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي في ذلك الوقت، بتوقيع غرامة مالية على لاعب الفريق محمود عبد المنعم كهربا، قدرها مليون جنيه بسبب مشادة كهربا مع قائد الفريق.

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