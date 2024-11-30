من هو أحمد جميل المدرب الشخصي لإمام عاشور؟

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ارتبط اسم المدرب الشخصي لكرة القدم أحمد جميل بأزمة لاعب الأهلي إمام عاشور مع ناديه والتي أسفرت عن تغريمه مليون جنيه، حسبما أعُلن.

أحمد جميل نشر عبر حسابه بمنصة انستجرام منشورًا له وأشار خلاله لحساب إمام عاشور مُذيلاً:"كرهني في الشهر الفضيل"، وهو المنشور الذي أعاد نشره إمام عاشور عبر حسابه.

وهو ما أحدث حالة من الغضب بين جماهير الأهلي؛ لما تم تفسيره بسخرية للاعب من مدير الكرة بناديه محمد رمضان بعد توقيع العقوبة عليه.

جميل يمتلك أكاديمية خاصة في مدينة الشيخ زايد؛ حيث تُعد مسرحًا لتدريب عدد من اللاعبين بالدوري المصري وبعض الدوريات العربية بصورة شخصية بجانب تدريباتهم مع أنديتهم.

ولعل أبرز من ظهر معه بمقاطع الفيديو التي ينشرها عبر حساباته بمواقع التواصل لتدريباته مع اللاعبين مصطفى فتحي، عمر السعيد، عبدالله بكري، شكري نجيب، محمود حمدي، أحمد محسن، مصطفى شبيطة والمهدي سليمان، وفي مقابل متابعته للتدرب معهم، وهو الذي يقول إنه حاصل على دورات تدريبية في الإدارة الفنية؛ إذ يتقاضى أموالا على كل حصة تدريبية.

ويعرف نفسه عبر حساباته بمواقع التواصل حاليًا بعمله بنادي المقاولون العرب وأنه سبق وكان لاعبًا بصفوف نادي وادي دجلة قبل أن يتجه للتدريب الشخصي للاعبي الكرة بعد اعتزاله.

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