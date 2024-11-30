أبناء المشاهير.. ياسين شريف إكرامي الذي قرر والده أن يرحل عن الأهلي

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أحيانًا يكون مكان عمل الأب هو ما يرغب في أن يورثه لنجله لأسباب متغيّرة بين المادية والمعنوية ولكن شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي السابق قرر رحيل ابنه ياسين عن قطاع ناشئين القلعة الحمراء.

ياسين صاحب الـ16 عاماً حاليًا كان حارس مرمى بفريق مواليد 2008 مثل والده قبل أن يقرر الأخير رحيله عن القلعة الحمراء لأسباب فنية.

شريف إكرامي علل قراره حينها بأنه يريد أن يؤسس ابنه لتطوير مستواه؛ حيث لم يكن يُشارك بصورة أساسية مع فريقه.

ياسين قال في تصريحات صحفية سابقة إنه لا يُشجع الأهلي أو الزمالك بل يُشجع بيراميدز:" أنا بيراميدزاوي نادي أكل عيشي وأشجع اللعبة الحلوة".

وينتمي ياسين لأسرة عريقة في مركز حراسة المرمى فجده حارس مرمى منتخب مصر والأهلي السابق إكرامي وعمه الراحل أحمد كان حارس مرمى بالنادي الأهلي بقطاعات الناشئين وتم تصعيده.

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