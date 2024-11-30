بعد وفاة محمد شوقي..المسابقات تحدد مؤجلات كفر الشيخ في القسم الثاني

كفر الشيخ - إسلام عمار:

حددت لجنة مسابقات دوري القسم الثاني الممتاز "ب"، مباريات فريق الكرة الأول بنادي كفر الشيخ المؤجلة ضمن منافسات المجموعة الثانية بسبب الظروف التي تعرض لها الفريق بوفاة لاعبه محمد شوقي خلال أحداث مباراة الفريق والقزازين في منافسات الجولة السابعة على ملعب مركز شباب القزازين في محافظة دمياط.

كان الكابتن أحمد مصطفى، المدير التنفيذي لنادي كفر الشيخ تلقى إخطارًا عبر الفاكس من إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم بتحديد مؤجلات فريق نادي كفر الشيخ مع مركز شباب القزازين في منافسات الجولة السابعة والتي الغيت بسبب وفاة لاعب كفر الشيخ محمد شوقي خلال سير المباراة بإصابته بتوقف في عضلة القلب وعلى إثر ذلك توفي بعد 5 أيام من إصابته.

وحددت اللجنة موعد المباراة الجديد لتقام يوم الأحد 8 ديسمبر 2024 على ملعب الزرقا في محافظة دمياط، بينما جرى تحديد موعد مباراة فريق كفر الشيخ مع دكرنس في منافسات الأسبوع الثامن يوم الخميس 12 ديسمبر 2024 على ملعب ستاد كفر الشيخ والتي جرى تأجيلها بناء على رغبة إدارة النادي بسبب حالة الحزن التي سيطرت على الجميع ظروف وفاة لاعب الفريق.

وفي السياق أكد الكابتن محمد فؤاد الفقي، مدير الكرة بنادي كفر الشيخ لـ"مصراوي"، أن فريق الكرة يستأنف تدريباته بداية من اليوم السبت تحت إشراف الجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن عبدالفتاح عبدالرازق، المدير الفني للفريق، استعدادًا لمباراة نبروه في منافسات الاسبوع 11 وذلك عقب حصول لاعبي الفريق على راحة لمدة يومين بعد مباراة مركز شباب تلا.

وكشف مدير الكرة بنادي كفر الشيخ عن غياب الجناح الأيسر للفريق أحمد مكاوي في مباراة الفريق مع نبروه بسبب حصوله على الإنذار الثاني في مباراة الفريق مع مركز شباب تلا في منافسات الأسبوع العاشر بينما يعود للتدريبات لاعب خط الدفاع محمد الجامدة بعد تعرضه للإصابة.

وقال الفقي إن لاعبي الفريق بدأ يتخطوا حالة الحزن التي سيطرت عليهم بسبب وفاة لاعب الفريق محمد شوقي، وذلك بمجهود كبير من المدير الفني الكابتن عبدالفتاح عبدالرازق بخصوص ذلك من خلال عقد محاضرات دائمًا مع اللاعبين على مدار التدريبات الماضية.