ملف مصراوي .. اعتذار إمام عاشور.. عروض مرموش الأوروبية.. وإنجاز تاريخي لهنا جودة

نشر موقع مصراوي العديد من الموضوعات الهامة أمس الجمعة نستعرضها خلال السطور التالية:

مصدر لمصراوي: "إمام عاشور يغيب عن تدريب الأهلي اليوم"

غاب إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم الجمعة، على ملعب مختار التتش، استعدادا لمواجهة البنك الأهلي، مساء الأحد المقبل في الجولة الرابعة بالدوري المصري، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

"نفس ما حدث بترحيل كهربا".. خالد الغندور يتحدث عن أزمة إمام عاشور مع الأهلي

تحدث خالد الغندور لاعب الزمالك الأسبق، عن أزمة إمام عاشور لاعب وسط الأهلي، وتوقيع غرامة مالية عليه، قدرها مليون جنيه، لما بدر منه في مباراة الفريق السابقة، ضد استاد أبيدجان الإيفواري، في دوري أبطال أفريقيا، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

"بعد ستوري إنستجرام".. قرار جديد من الأهلي ضد إمام عاشور

يدرس محمد رمضان المدير الرياضي بالنادي الاهلي، توقيع عقوبة مالية جديدة على إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، بعد استمرار أزماته ومنشوره الأخيرة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

رقم قياسي جديد.. صلاح يسعى لكتابة التاريخ أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

يستضيف ليفربول نظيره مانشستر سيتي يوم الأحد المقبل، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

محامي محمد عادل لمصراوي: "ألفاظ دارجة وليس ازدراء أديان.. ولن نتصالح"

كشف أحمد العدوي محامي الحكم المصري محمد عادل، حقيقة اعتراف الأخير بأن التسجيل المسرب له صحيح، معلقا على تقدم الإعلامي إبراهيم فايق ببلاغ ضد، يتهمه فيه بازدراء الأديان، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

"اعتذار واعتراف".. محاولات للصلح بين إمام عاشور وثلاثي الأهلي

يسعى قادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لحل الأزمة بين إمام عاشور والثلاثي محمد الشناوي و مارسيل كولر مدرب الفريق ومحمد رمضان مدير الكرة، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

"بعد غرامة المليون".. إمام عاشور يقدم اعتذار إلى النادي الأهلي

حرص إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الاعتذار عما بدر منه عقب مباراة الفريق أمام ستاد أبيدجان الإيفواري، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

"سيبيع ثلاثة لاعبين".. إنتر يُبدي اهتمامه بضم محمد صلاح

كشف تقرير عن وجود اهتمام من قِبل مسؤولي نادي إنتر للتعاقد مع النجم المصري بصفوف ليفربول محمد صلاح بعد نهاية تعاقده مع الريدز، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

أول قرار من الأهلي بعد اعتذار إمام عاشور

قرر الجهاز الفني للنادي الأهلي، خوض إمام عاشور، تدريبات منفردة اليوم الجمعة في ملعب مختار التتش بالجزيرة، طبقاً لقرار محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي بعد تقديم اللاعب اعتذاره عما بدر منه، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

"إنجاز تاريخي".. هنا جودة تتوّج ببرونزية العالم لتنس الطاولة

توّجت اللاعبة المصرية هنا جودة بالميدالية البرونزية ببطولة العالم لتنس الطاولة للناشئات تحت 19 عاماً، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

تحرك رسمي من باريس وبرشلونة وتوتنهام قبل التعاقد مع مرموش

كشف تقرير عن تواجد كشافي بعض الأندية الأوروبية أبرزها باريس سان جيرمان، برشلونة وتوتنهام في ملعب مباراة ميتيلاند الدنماركي وآينتراخت فرانكفورت، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا